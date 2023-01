Tesla, multa da 2,1 mln euro in Corea del Sud per pubblicità ingannevole. Ha sovrastimato l’autonomia e la velocità di ricarica

SEOUL - Il produttore di auto elettriche tesla dovrà pagare una multa di 2,85 miliardi di won (2,1 milioni di euro) in Corea del Sud per presunte presunte violazioni della legge sulla pubblicità e pratiche commerciali scorrette sulla gamma dei veicoli. Il regolatore antitrust sudcoreano ha inflitto la sanzione alla società statunitense perchè la sua filiale nel Paese ha sovrastimato l’autonomia e la velocità di ricarica delle auto elettriche e pubblicizzato erroneamente i risparmi stimati sui costi del carburante nella pubblicità online locale.

Il regolatore potrebbe imporre una sanzione aggiuntiva di 1 milione di won a Tesla per violazioni dell’Electronic Commerce Act, affermando che la casa automobilistica non ha fornito informazioni sufficienti ai consumatori sulla politica di cancellazione. Tesla ha richiesto illegalmente un deposito per impedire la cancellazione degli acquisti online, ha affermato l’autorità e ha chiesto a Tesla di correggere la pratica di marketing. Il regolatore ha affermato che Tesla ha recentemente cambiato la sua pubblicità ingannevole in lingua coreana che era online dal 2019.