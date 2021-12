Tesla, Musk in un tweet: «Quest’anno pagherò tasse per oltre 11 mld di dollari»

NEW YORK - Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, quest’anno pagherà oltre 11 miliardi di dollari di tasse, potenzialmente la cifra più alta mai versata al Fisco americano. «Per chi se lo chiede, pagherà oltre 11 miliardi di dollari in tasse quest’anno», ha scritto su Twitter. Musk nelle scorse settimane ha venduto azioni di Tesla per circa 14 miliardi di dollari, per altro dopo avere chiesto un parere in proposito con un sondaggio tra i suoi follower sul social network, spiegando che il denaro ricavato dalla vendita sarebbe stato usato appunto per pagare le tasse.

Infatti, nel 2012 Musk aveva ricevuto stock option che scadranno il prossimo agosto e, per poterle esercitare, dovrà pagare le tasse sul reddito relative al guadagno. La ricchezza di Musk, più che al suo salario o ai bonus in contanti deriva proprio dalle azioni che possiede e dal loro rialzo in Borsa (+28% finora nel 2021 con la capitalizzazione di mercato a un soffio dai 1.000 miliardi di dollari; per fare un paragone, il titolo valeva circa 43 dollari a dicembre 2016, oggi ne vale circa 932, dopo un picco oltre 1.200 a inizio novembre).