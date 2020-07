Tesla, Musk promette entro anno auto completamente autonoma. Ribadisce il progetto di cui parla dal 2016

NEW YORK - Elon Musk promette ancora una volta che le auto Tesla potrebbero essere completamente “autonome” già quest’anno. «Ho fiducia che avremo la funzionalità del livello cinque di autonomia», quello più alto e che indica che un’ auto può andare da sola, «già quest’anno. Non ritengo che si siano sfide fondamentali» per centrare l’obiettivo, spiega Musk parlando di «piccoli problemi» da risolvere. Sono anni che Musk ripete che Tesla è a un passo da una vettura completamente autonoma: lo aveva fatto nel 2016 per la prima volta e ha continuato a farlo successivamente, assicurando che ogni anno era quello buono. Una promessa mai mantenuta.