Tesla, Musk punta su robot: più importante di nuovo modello. Ma pesante a Wall Street, -8,06% dopo trimestrale

NEW YORK - Il ‘Tesla Bot’ è il «prodotto più importante» che Tesla sta sviluppando quest’anno. Parola di Elon Musk, convinto che il robot con il nome in codice Optimus ha il potenziale di rivoluzionare l’economia se riuscirà a svolgere i compiti che finora solo gli umani possono effettuare. Per Musk quindi Optimus al momento è più importante di un nuovo modello di auto Tesla o di altri veicoli anche perché nel tempo potrebbe diventare «più significativo delle attività auto». Tesla pesante a Wall Street dopo la trimestrale. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono l’8,06% nonostante i conti sopra le attese.

Nel 2021 Tesla ha registrato un utile netto in rialzo a 5,5 miliardi di dollari su ricavi per 53,8 miliardi, in deciso rialzo rispetto allo scorso anno quando le vendite si attestarono a 31,5 miliardi e l’utile a 721 milioni. A pesare su su Tesla è il fatto di aver constatato come i problemi alle catene di approvvigionamento potrebbero rallentare la produzione del 2022. Ma a preoccupare gli investitori è anche l’aumento della concorrenza, con gli ingenti investimenti nell’elettrico da parte delle case automobilistiche ‘tradizionalì. Fra queste General Motors che nelle ultime ore ha annunciato un maxi-investimento da 7 miliardi di dollari per aumentare la sua produzione di veicoli elettrici negli Stati Uniti.