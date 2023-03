Tesla, Musk svela master plan per rassicurare investitori. Tycoon potrebbe annunciare nuove batterie, camion e stabilimenti

NEW YORK - Elon Musk si appresta a presentare il suo ‘master plan’ per Tesla con l’obiettivo di rassicurare gli investitori sulla capacità del suo colosso di mantenere il titolo di big delle auto elettriche di fronte a una crescente concorrenza. Il miliardario potrebbe annunciare nuove iniziative per Tesla, fra le quali una nuova generazione di batterie, l’arrivo dell’atteso camion elettrico, lo stabilimento in Messico e una nuova vettura economica per il grande pubblico. Il ‘master plan’ punta a rispondere anche alle perplessità degli analisti, convinti che Tesla sia stata finora troppo lenta nell’introdurre nuove auto elettriche rispetto alle rivali.

Per Musk si tratta quindi di un appuntamento cruciale per riportare fiducia in Tesla, i cui titoli hanno perso il 65% lo scorso anno. Intanto il governno messicano ha annunciato che Tesla investirà in Messico circa «cinque miliardi di dollari» per costruire la sua «fabbrica più grande» del mondo. L’annuncio ha anticipato quello che sarà presto confermato dall’amministratore delegato dell’azienda Elon Musk. «Abbiamo attratto in Messico un investimento di più o meno cinque miliardi di dollari per l’installazione della più grande fabbrica di veicoli elettrici al mondo», ha detto in un video su Twitter il sottosegretario agli Esteri Martha Delgado.