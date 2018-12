Tesla, Musk valuta acquisto fabbriche che GM vuole chiudere in Usa

NEW YORK - Tesla valuta se comprare le fabbriche che General Motors intende chiudere. Lo ha detto il ceo del produttore di auto elettriche, Elon Musk. Durante una intervista alla trasmissione «60 Minutes» di Cbs, l’amministratore delegato ha affermato: «Potremmo essere interessati. Se vendessero un impianto o se non lo usassero, potremmo esserne interessati». Musk ha ammesso che il gruppo californiano ha vissuto un momento di «vita o morte» mentre aumentava la produzione della Model 3, la berlina elettrica pensata per il mercato di massa. Il Ceo ha poi criticato UAW per cercare di entrare in Tesla e anche l’autorità di borsa Usa con cui ha siglato un patteggiamento.

La Securities and Exchange Commission lo ha costretto a lasciare la presidenza del cda del gruppo, a versare personalmente 20 milioni di dollari di multa e a mettere sotto controllo i suoi tweet dopo quelli del 7 agosto scorso cui cui parlò di un delisting di Tesla mai realizzato. Per la Sec, Musk aveva fuorviato gli investitori. Lui ha detto: «Voglio essere chiaro. Non rispetto la Sec». In merito al suo comportamento irriverente, lui ha affermato: «Nessuno è perfetto». Pur ammettendo di essere stato «un pò impulsivo», Musk ha spiegato che «sono semplicemente me stesso. Di sicuro ero decisamente sotto stress ma il sistema sarebbe fallito se non avessi lavorato con ritmi insani».

Il Ceo di Tesla ha poi negato di fumare cannabis (sollevò le polemiche dopo avere fumato uno spinello durante un podcast in Usa offerto dal conduttore). E citando la libertà di parola ha detto che i suoi tweet non sono controllati da nessuno prima della loro pubblicazione, a meno che non abbiamo a che fare con le sorti di Tesla.