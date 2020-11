Tesla, Musk verso il sorpasso a Zuckerberg: è il 3° Paperone al mondo. Guadagni per 12 mld di dollari in una sola notte

NEW YORK - Elon Musk si appresta a superare Mark Zuckerberg e diventare il terzo imprenditore più ricco al mondo. L’atteso sorpasso è legato all’ingresso di Tesla nello S&P 500 che ha messo le ali ai titoli del colosso delle auto elettriche arricchendo Musk di 12 miliardi di dollari in una sola notte. Tesla sarà quotata sullo S&P 500 a partire da lunedì 21 dicembre. La notizia è stata annunciata ieri da S&P Dow Jones Indices, che a settembre aveva deciso invece di non accettare la società di auto elettriche, nonostante avesse ormai i requisiti per essere inserita.

In base alla quotazione di ieri sera, Tesla sarà subito uno dei 10 titoli di maggior valore sull’indice e la società a maggior capitalizzazione a essere aggiunta, dato che ha un market cap di oltre 380 miliardi di dollari. Il titolo, che è stato sottoposto a uno split 5x1 ad agosto, ha più che quadruplicato il proprio valore nel 2020. S&P DJI ha comunicato che l’aggiunta della società di Elon Musk richiederà che i fondi d’investimento indicizzati vendano circa 51 miliardi di dollari in azioni delle attuali società quotate sull’indice per aggiornare i loro portafogli, in modo che riflettano correttamente l’indice. Tesla guadagna oltre il 13% nel premercato.