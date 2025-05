Tesla perde ancora terreno in Germania, vendite -46% ad aprile. Immatricolate solo 885 auto

Tesla continua a perdere terreno sul mercato automobilistico tedesco. Secondo i dati ufficiali, le vendite della casa statunitense sono diminuite ancora ad aprile, in controtendenza rispetto al segmento dei veicoli elettrici che registra invece un trend di crescita in un settore stagnante. Secondo l'Agenzia federale per l'automobile, ad aprile in Germania sono state immatricolate 885 auto Tesla, il 46% in meno rispetto all'anno precedente. A pesare sono state in questi mesi le polemiche intorno a Elon Musk e alle sue ingerenze nella politica tedesca, con l'appoggio a Afd.