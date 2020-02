Tesla prepara maxi aumento di capitale da 2 mld di dollari. Titolo in altalena

NEW YORK - Tesla vuole raccogliere 2 miliardi di dollari tramite una nuova emissione di azioni. In un documento consegnato ai regolatori americani, l’azienda guidata dal Ceo Elon Musk ha detto che venderà circa 2,65 milioni di azioni. Il produttore di veicoli elettrici californiano sembra dunque voler approfittare del recente rally che ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltrepassare quella congiunta di Ford, Gm ed Fca.

Tesla ha inoltre fatto sapere che Musk comprerà circa 10 milioni di dollari in nuove azioni mentre il membro del board, nonchè co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, acquisterà titoli per circa 1 milione di dollari. Tesla ha detto che utilizzerà il ricavato dalla vendita delle nuove azioni per migliorare la sua situazioni patrimoniale. Nella seduta di ieri, dopo aver perso fino al 6% nel pre-mercato, il titolo ha ripreso a salire del 1,97% a 782,00 dollari.