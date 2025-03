Tesla, la bufera non si placa: rimossa dal Salone di Vancouver per motivi di sicurezza

Tesla è nel caos: vendite in picchiata, proteste di massa e dipendenti in rivolta. Il colosso delle auto elettriche sta affrontando la sua crisi più nera, con un crollo del 21% in borsa e manifestazioni che infiammano gli Stati Uniti da costa a costa. Ma non solo in Usa. È notizia di oggi che l'esposizione della Tesla al Vancouver International Auto Show di questa settimana e stata rimossa dagli organizzatori dell'evento a causa di problemi di sicurezza che ruotano attorno all'azienda guidata da Elon Musk, dopo gli assalti ai concessionari e alle singole auto a livello globale registrati nelle ultime settimane. Un portavoce del salone dell'auto ha dichiarato alla Cnn che Tesla e stata «rimossa» dopo «molteplici opportunita di ritirarsi volontariamente» dall'evento, aggiungendo che la «preoccupazione principale dello show e la sicurezza dei partecipanti, degli espositori e del personale». Il salone dell'auto inizia oggi e lo scorso anno ha attirato la cifra record di 130.000 visitatori.