Tesla, quarto trimestre consecutivo in utile a 104 mln di dollari e nuova fabbrica in Texas

NEW YORK - Tesla ha avvertito, in una lettera agli azionisti, che l’attuale pandemia rende difficile qualsiasi previsione per il futuro. Il fatto di aver registrato quattro trimestri consecutivi in utile significa che Tesla potrebbe essere inclusa nell’indice S&P 500 e dimostra che una compagnia di auto elettriche può fare quello che le altre case automobilistiche pensavano fosse impossibile, anni fa: fare profitti con vetture elettriche. Il percorso di Tesla verso questi risultati non è stato facile: ha perso oltre 7,8 miliardi di dollari dal 2003 e ha sfiorato il collasso finanziario in più di un’occasione. Dopo aver perso 408 milioni nel secondo trimestre di un anno fa, Tesla ha invertito la rotta grazie al successo della Model 3 e all’apertura della prima fabbrica all’estero, in Cina. Subito dopo la pubblicazione della trimestrale, il titolo Tesla guadagnava nell’after-hours oltre il 5%. Ieri, ha chiuso in rialzo dell’1,5%, con una capitalizzazione di 295,2 miliardi di dollari; dall’inizio dell’anno, il titolo ha guadagnato il 280%. Circa tre settimane fa, Tesla ha superato Toyota, diventando la casa automobilistica di maggior valore al mondo a livello di capitalizzazione.