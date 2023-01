Tesla, ricavi record e utili IV trimestre sopra le attese. Consegnate 1,31 mln auto in 2022

NEW YORK - Nel quarto trimestre, ricavi record e utili sopra le attese per Tesla. La casa di auto elettriche ha registrato profitti di quasi 3,7 miliardi di dollari, in rialzo del 59% rispetto a un anno prima ma leggermente sotto le stime di 3,8 miliardi. L’utile adjusted per azione è stato di 1,19 dollari, contro l’1,13 dollari del consensus, su ricavi di 24,32 miliardi di dollari, superiori ai 24,16 miliardi delle attese e in aumento del 37% rispetto a un anno prima. Nello stesso trimestre del 2021, aveva registrato ricavi di 17,72 miliardi e un utile adjusted per azione di 2,52 dollari. I ricavi nel settore automotive sono stati di 21,3 miliardi, in rialzo del 33% rispetto a un anno prima. Il margine lordo nell’automotive è stato del 25,9%, il più basso negli ultimi cinque trimestri. Nel trimestre concluso il 31 dicembre, Tesla ha consegnato 405.278 veicoli e ne ha prodotti 439.701. Nell’intero 2022, sono stati consegnati circa 1,31 milioni di veicoli, un record per Tesla, grazie all’inizio della produzione nelle sue nuove fabbriche di Austin, in Texas (Stati Uniti), e nel Brandeburgo, in Germania.

Nell’after-hours, subito dopo la pubblicazione della trimestrale, il titolo di Tesla era poco mosso, dopo aver chiuso la seduta di mercoledì in rialzo dello 0,38%. La fiducia di Wall Street in Tesla è stata intaccata nell’ultimo anno, con la società di auto elettriche costretta a fronteggiare un calo della popolarità del suo brand, una maggiore concorrenza e l’aumento dei tassi d’interesse. Nel 2022, Tesla non ha rispettato il proprio target di crescita, ha perso circa 675 miliardi di dollari in capitalizzazione e ha visto ridurre il prezzo delle proprie azioni del 65%, il maggior calo annuale della sua storia. Nelle prime settimane del 2023, Tesla ha cercato di stimolare la domanda con una riduzione dei prezzi dei suoi veicoli, in alcuni casi di quasi il 20%. Tesla aspira a vendere 20 milioni di veicoli all’anno entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, Tesla avrà bisogno di una dozzina di impianti, secondo Musk.

La società ha dichiarato di voler investire oltre 3,6 miliardi di dollari per l’espansione dell’impianto di Reno, in Nevada, che include i fondi per due nuove fabbriche dove Tesla ha intenzione di produrre le celle delle batterie e i camion che intende portare sul mercato a dicembre; la casa di auto ha poi presentato i documenti per espandere la sua area di produzione a Austin, in Texas. Poi, Tesla ha uno stabilimento a Fremont, in California, e gigafactory a New York e Shanghai.