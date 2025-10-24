Tesla, ricavi record nel terzo trimestre a 28,1 miliardi di dollari e sopra le stime

Ricavi record nel terzo trimestre, per Tesla. La società di auto elettriche ha battuto le stime di Wall Street, trainata dalle vendite trimestrali più elevate dei suoi veicoli elettrici, vista la corsa agli acquisti prima della scadenza, il mese scorso, dei crediti d'imposta negli Stati Uniti riservati agli acquirenti di vetture elettriche. Il produttore di veicoli elettrici ha registrato un fatturato totale di 28,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre, conclusosi il 30 settembre, rispetto alla stima media degli analisti di 26,37 miliardi di dollari, secondo i dati raccolti da Lseg. L'utile per azione nel terzo trimestre è stato di 50 centesimi, inferiore alle stime degli analisti di 55 centesimi.

Il lancio limitato da parte di Tesla del suo servizio di "robotaxi" a guida autonoma ad Austin, in Texas, all'inizio di quest'anno, ha segnato una svolta strategica fondamentale, rafforzando le aspettative degli investitori che l'azienda passerà dalle vendite di veicoli puri a concentrarsi sulla tecnologia di guida autonoma. Sebbene la maggior parte del fatturato attuale di Tesla derivi ancora dalle vendite di veicoli, la sua valutazione di 1.450 miliardi di dollari riflette in gran parte le scommesse degli investitori su robotica e intelligenza artificiale. Tesla ha introdotto le varianti "Standard" più economiche dei veicoli Model Y e Model 3 all'inizio di questo mese, nell'ambito di una spinta alla crescita dei volumi, riducendo caratteristiche e prezzi per rendere i veicoli più accessibili, dopo la scadenza del credito d'imposta statunitense di 7.500 dollari sull'acquisto di veicoli elettrici.

La corsa negli Stati Uniti per accaparrarsi l'incentivo federale prima della sua scadenza a fine settembre ha portato l'azienda a consegnare un numero record di veicoli, nel terzo trimestre. Sebbene Tesla speri che le varianti più economiche generino volumi maggiori, gli analisti avvertono che la mossa ridurrà i margini, poiché migliaia di dollari di tagli ai costi per veicolo potrebbero non compensare completamente i prezzi di vendita più bassi. Wall Street prevede che le consegne di Tesla nel 2025 diminuiranno dell'8,5%, a causa della scadenza del credito d'imposta, della dipendenza da modelli più vecchi e della crescente concorrenza. L'adesione di Musk alla politica di destra ha inoltre allontanato alcuni potenziali acquirenti.