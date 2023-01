Tesla riduce i prezzi dei suoi modelli in Usa ed Europa. Il titolo perde il -6% nel premercato di Wall Street

NEW YORK - Tesla ha deciso di ridurre i prezzi di alcuni suoi veicoli negli Stati Uniti e in Europa, dopo che i dati del quarto trimestre hanno evidenziato un calo delle consegne superiore alle attese. Tesla sta pagando l’aumento della concorrenza e quello dei tassi d’interesse, che pesa sull’acquisto di vetture nuove. In Europa, i prezzi sono stati tagliati sulle Model 3 e le Model Y in Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. Secondo Reuters, in Germania il prezzo di queste due vetture è stato tagliato, in base alla configurazione, dall’1% al 17%. Secondo la società di analisi Troy Teslike, il prezzo della Model 3 negli Stati Uniti è sceso, in base alla configurazione, tra il 6% e il 14%, e del 19% per la Model Y. Il taglio del prezzo negli Stati Uniti permetterebbe inoltre a Tesla di accedere a maggiori crediti fiscali federali per l’ auto elettrica.

Già a dicembre, Tesla aveva ridotto i prezzi di listino negli Stati Uniti e in Cina. Nel premercato, il titolo di Tesla perde il 6%. Il produttore di veicoli elettrici Tesla sta tagliando nuovamente i prezzi negli Stati Uniti e in tutta Europa, riporta Cnbc citando gli elenchi aggiornati sul sito web della societa. Secondo l’emittente americana la mossa negli Stati Uniti potrebbe aiutare la societa fondata da Elon Musk a qualificarsi per ottenere piu crediti d’imposta federali sui veicoli elettrici e alimentare il volume delle vendite, dopo che la concorrenza e i tassi di interesse sono aumentati.

In Europa, Tesla ha tagliato i prezzi dei suoi veicoli Model 3 e Model Y in Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Secondo il ricercatore indipendente del settore dei veicoli elettrici, TroyTeslike, il prezzo di una nuova Tesla Model 3 negli Stati Uniti e sceso tra il 6% e il 14%, a seconda della configurazione, e il costo della Model Y e sceso di circa il 19%, sempre a seconda della configurazione.I veicoli elettrici possono beneficiare di crediti d’imposta negli Stati Uniti, sottolinea Cnbc, a seconda del fattore di forma o della categoria in cui rientrano, della loro efficienza e autonomia (ovvero il numero di miglia che possono percorrere con una batteria completamente carica) nonche del prezzo al dettaglio suggerito dai produttori.

L’emittente americana ricorda poi che il governo statunitense ha ritardato la definizione di nuove regole sull’approvvigionamento di materie prime e componenti della batteria per qualificare le case automobilistiche per un credito d’imposta sui veicoli puliti di 7.500 dollari almeno fino alla fine di marzo 2023. Questo significa che Tesla - e altri produttori di veicoli elettrici - possono acquistare parti e minerali critici da fornitori di tutto il mondo per ora e beneficiare comunque di alcuni sussidi per i veicoli elettrici. Coloro che cercano di qualificarsi per i sussidi federali devono completare l’assemblaggio finale del veicolo delle loro auto elettriche in Nord America secondo le attuali regole.