Tesla sale a Wall Street: +7,5% nel premarket, Musk compra azioni per 1 mld di dollari

Il titolo di Tesla è in rialzo del 7,5% nel premercato, dopo che il Ceo, Elon Musk, ha annunciato il suo primo acquisto di azioni sul mercato aperto dal febbraio 2020. Musk ha acquistato 2,57 milioni di azioni a vari prezzi, venerdì, per un totale di circa 1 miliardo di dollari, un'importante acquisizione che gli operatori hanno interpretato come un voto di fiducia da parte del Ceo. Venerdì, erano in leggero ribasso rispetto all'inizio dell'anno, nonostante un recente rally, con il titolo in rialzo di oltre il 25% negli ultimi 3 mesi.

Questo tipo di acquisti è raro per Musk: l'ultimo acquisto, circa 200.000 azioni per un valore di circa 10 milioni di dollari, risale al 14 febbraio 2020, secondo i dati di Verity, riportati dalla Cnbc. Si tratta del suo più grande acquisto di sempre in termini di valore. All'inizio di questo mese, l'azienda ha dichiarato che avrebbe chiesto agli azionisti di approvare un nuovo pacchetto retributivo per Musk che potrebbe arrivare fino a 975 miliardi di dollari, in base a diversi traguardi ambiziosi. Prima degli acquisti di venerdì, Musk possedeva circa il 13% di Tesla.