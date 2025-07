Tesla-Samsung, maxi-accordo da 16,5 miliardi per chip AI6. Musk, saranno prodotti nel sito in Texas

Accordo da 16,5 miliardi di dollari tra Tesla e Samsung Electronics per la fornitura al gruppo automobilistico di chip AI6 di nuova generazione. L'azienda sudcoreana ha comunicato questa mattina all'alba di essersi aggiudicata un contratto di otto anni, senza però nominare il cliente, descrivendolo solo come una «grande azienda globale» e mantenendone la riservatezza. A fare il nome di Tesla è stato direttamente Elon Musk su X, confermando l'operazione e il suo valore. «Il nuovo gigantesco stabilimento Samsung in Texas sarà dedicato alla produzione del chip AI6 di nuova generazione di Tesla. L'importanza strategica di questo è difficile da sopravvalutare», ha dichiarato Musk su X.

«Samsung ha accettato di consentire a Tesla di contribuire alla massimizzazione dell'efficienza produttiva», ha aggiunto, definendolo un «punto critico» per la conclusione dell'accordo. «Mi impegnerò personalmente per accelerare il ritmo dei progressi», ha affermato, sottolineando che lo stabilimento Samsung in Texas è «comodamente situato non lontano da casa mia». Il valore dell'accordo è pari circa il 7,6% del fatturato stimato da Samsung per il 2024, ha affermato l'azienda sudcoreana che punta al rilancio nell'intelligenza artificiale dopo le difficoltà legate alla concorrenza dei rivali SK Hynix e Tsmc di Taiwan.