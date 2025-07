Tesla sbarca in India, aperta le prima concessionaria a Mumbai: i veicoli elettrici sono in crescita

Tesla parte alla conquista del Paese piu popoloso del pianeta inaugurando oggi nella megalopoli di Mumbai la sua prima concessionaria indiana, in un momento in cui le sue vendite globali sono in calo. Il suo amministratore delegato Elon Musk ha da tempo fatto dell'India e dei suoi 1,4 miliardi di abitanti un obiettivo privilegiato, ritenendo che offra «piu prospettive di qualsiasi altro Paese al mondo». Le sue ambizioni sono state tuttavia frenate dall'elevato livello dei dazi doganali locali sui veicoli elettrici, «tra i piu alti al mondo», secondo il multimiliardario. L'India ha quindi offerto una riduzione delle tasse sulle auto «verdi» importate a tutti i costruttori stranieri che promettono in cambio di aprire stabilimenti sul suo territorio.

Tesla non ha ancora annunciato questo tipo di investimento. Secondo i media locali, i primi veicoli venduti in India usciranno dalle linee di assemblaggio cinesi. La scorsa settimana il costruttore ha annunciato un calo delle vendite globali per il secondo trimestre consecutivo, in un contesto di crescente concorrenza e di reazione dei consumatori alla collaborazione di Elon Musk con Donald Trump. Secondo gli analisti, le vendite di Tesla dovrebbero rimanere inizialmente limitate in India, nonostante il Paese sia il terzo mercato automobilistico mondiale. «Prevediamo una cifra compresa tra 500 e 700 vendite mensili all'inizio, che dovrebbe poi scendere a 200-300», ha stimato per l'AFP l'analista Soumen Mandal, della societa Counterpoint.

Il segmento dei veicoli elettrici ha registrato una forte crescita nel 2024 in India, ma con appena 100.000 unita vendute, pari a meno del 3% dell'intero mercato. Il prezzo di vendita di una Tesla modello Y e di 70.000 dollari sul sito indiano del costruttore, ben al di sopra delle possibilita della maggior parte degli acquirenti locali. Sotto la minaccia del forte aumento dei dazi doganali brandito da Donald Trump, l'India sta negoziando da diverse settimane un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il mese scorso il governo ha dato il via libera all'utilizzo sul proprio territorio della rete di telecomunicazioni e di accesso a Internet Starlink di Elon Musk.