Tesla schizza a Wall Street: +4,3% dopo che Musk annuncia lancio Model S Plaid in Cina

NEW YORK - Tesla guadagna oggi il 4,3% a Wall Street, dopo che il suo amministratore delegato, Elon Musk, ha annunciato che lancerà la Model S Plaid in Cina, probabilmente a marzo. Si tratta di un’ auto di alta gamma, in vendita da quest’anno, che ha un prezzo di partenza di circa 130.000 dollari e ha un’accelerazione da 0 a 60 miglia (111,1 chilometri all’ora) in meno di due secondi. La Cina è il maggior mercato mondiale per le auto elettriche, con le vendite in netto rialzo da quando Tesla ha cominciato a produrre le sue auto a Shanghai verso la fine del 2019. Nell’ultimo mese, il titolo di Tesla ha guadagnato oltre il 15%.