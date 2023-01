Tesla scommette sull’indonesia, vicina intesa per nuova Gigafactory. E investe 770 ml in fabbrica Texas dove produrrà il Cybertruck

NEW YORK - Tesla scommette sull’Indonesia. Il colosso di Elon Musk è vicino a un accordo preliminare per realizzare un impianto di produzione nel paese. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la fabbrica potrebbe produrre 1 milione di auto all’anno. L’indiscrezione si accompagna all’investimento da 770 milioni di dollari che Tesla intende effettuare in Texas per ampliare il suo impianto. Il titolo di tesla guadagna oggi il 4% ed è tra i migliori sullo S&P 500, nella giornata in cui è emerso che la società di auto elettriche avrebbe intenzione di investire oltre 775 milioni di dollari nell’espansione del suo impianto di produzione in Texas. La fabbrica ha iniziato a produrre auto all’inizio dello scorso anno, con l’obiettivo di produrre oltre 500.000 unità all’anno.

L’impianto texano è anche quello dove Tesla produrrà Cybertruck, il suo pickup elettrico. Al momento, Tesla ha quattro impianti di produzione: la fabbrica di Shanghai è quella che produce più auto, circa un milione all’anno, seguita da quella in California, dove se ne producono tra le 500.000 e le 600.000 unità all’anno; i nuovi impianti in Texas e Germania hanno iniziato la produzione nel 2022. Quando tutti gli impianti produrranno al massimo della capacità, Tesla sarà in grado di produrre tra i 2,2 e i 2,5 milioni di veicoli all’anno. La società di Elon Musk ha fissato l’obiettivo di aumentare la produzione di circa il 50% all’anno. Dall’inizio dell’anno, il titolo ha avuto un andamento volatile: solo in una seduta ha registrato un’oscillazione inferiore all’1%.