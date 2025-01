Tesla, sconti in Usa per incentivare acquisto Cybertruck. Taglio dei prezzi fino a 1.600 dollari

Tesla ha avviato una nuova campagna di sconti negli Stati Uniti per incentivare l'acquisto dei modelli Cybetruck. Lo riporta il sito web dell'azienda, che propone un taglio dei prezzi fino a 1600 dollari a seconda delle configurazioni. La produzione dei grandi pickup in acciaio e cominciata nel 2023: originariamente il CEO di Tesla, Elon Musk, aveva annunciato un prezzo di vendita di 40mila dollari ma quest'anno il prezzo base negli States ha sfiorato gli 80mila dollari. Secondo i dati di Cox Automotive, nel 2024 il Cybertruck ha battuto nelle vendite il competitor Lightning F-150 di Ford ed è diventato il quinto veicolo elettrico piu venduto a livello nazionale.

Tuttavia, spiegano gli analisti di CNBC, il prezzo elevato, i ripetuti richiami per malfunzionamenti e i problemi di produzione nello stabilimento Tesla di Austin (Texas) ne hanno ostacolato la crescita. Nei giorni scorsi lo stesso Musk si era scusato con i clienti in California per i ritardi nelle consegne, annunciando che i Cybertruck sarebbero stati utilizzati per portare rifornimenti e servizi Internet wireless ai residenti di Los Angeles colpite dai devastanti incendi boschivi.