Tesla soffre a Wall Street: titolo perde il 7,5% dopo riduzione quota del maggior socio esterno

NEW YORK - Soffre il titolo tesla sul Nasdaq, dopo che il suo maggior azionista esterno, Baillie Gifford, ha ridotto la sua presenza azionaria nella compagnia di auto elettriche. Il fondo di investimento scozzese ora detiene meno del 5% delle azioni di Tesla, in ribasso dal precedente 6,32%, secondo i dati di FactSet. In un comunicato, Baillie Gifford ha confermato il proprio impegno sul lungo periodo nella società di Elon Musk, aggiungendo che la riduzione nella quota azionaria è dovuta solo a restrizioni di portafoglio.

«L’aumento notevole del prezzo delle azioni di Tesla ci obbliga a ridurre la nostra quota per rispettare le linee guida che limitano il peso di un singolo titolo nel portfolio dei clienti». «Intendiamo comunque - si legge nel comunicato - restare degli azionisti importanti per molti anni. Restiamo molti ottimisti sul futuro della società». Dall’inizio dell’anno, Tesla ha guadagnato oltre il 465% alla chiusura di ieri; oggi, arrivato a cedere il 10%, il titolo di Tesla perde il 7,5%.