Tesla-SpaceX, l'integrazione può creare un nuovo ecosistema tecnologico. Benefici strategici nella mobilità e nell’IA

Una possibile integrazione tra Tesla e SpaceX potrebbe ridefinire gli equilibri tecnologici nei settori della mobilità e dell’intelligenza artificiale. È la valutazione di RBC Capital Markets, secondo cui l’operazione genererebbe benefici strategici ben oltre le tradizionali sinergie di costo, grazie alla combinazione delle competenze nelle infrastrutture spaziali, nella connettività satellitare, nella robotica e nei sistemi di guida autonoma. Tra le opportunità più immediate gli analisti indicano lo sviluppo congiunto del chip Terafab, destinato ad applicazioni nei robot Optimus, nei robotaxi, nei veicoli autonomi e nei data center dedicati all’AI.

Secondo RBC, la capacità di Tesla di generare cassa potrebbe inoltre sostenere gli investimenti di SpaceX, che dovrebbe continuare a registrare flussi di cassa negativi almeno fino al 2030. Nel lungo periodo, la crescita della società spaziale potrebbe tradursi in ulteriore valore per gli azionisti Tesla, mentre maturano i progetti legati alla mobilità autonoma e alla robotica umanoide. Gli analisti descrivono il potenziale gruppo come un ecosistema integrato “dall’orbita al suolo”, difficilmente replicabile dai concorrenti. Pur riducendo il target price su Tesla da 500 a 480 dollari, RBC conferma il giudizio “outperform”, segnalando fiducia nelle prospettive strategiche di lungo termine.