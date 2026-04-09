Tesla sviluppa nuovo Suv e lo produrrà in Cina. Secondo i media contattati con fornitori locali per progetto

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Tesla starebbe sviluppando un Suv elettrico completamente nuovo, più piccolo ed economico, e lo starebbe producendo in Cina. Lo riporta il sito della Reuters citando persone informate sui fatti. Nelle ultime settimane la casa automobilistica ha contattato i fornitori per discutere i dettagli del progetto relativo al Suv compatto, che non sarebbe una variante degli attuali modelli 3 o Y di Tesla. Le fonti hanno affermato che il Suv compatto sarebbe stato prodotto in Cina, e una di queste ha aggiunto che Tesla punta anche ad espandere la produzione negli Stati Uniti e in Europa.
giovedì 9 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:09 | © RIPRODUZIONE RISERVATA