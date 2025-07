Tesla: tengono i conti nonostante le turbolenze del mercato. Utili (-15,3%) e ricavi (-18%) leggermente in calo, ma in linea con le attese

Il titolo di Tesla era in rialzo di oltre l'1% nell'after-hours, dopo che il produttore di veicoli elettrici ha riportato utili per il secondo trimestre sostanzialmente in linea con le aspettative di Wall Street. Gli investitori sembrano aver accolto con favore la notizia che un modello Tesla più economico è ancora in fase di sviluppo. Nella lettera agli investitori che accompagna i risultati, Tesla ha affermato di continuare ad "ampliare l'offerta di veicoli, includendo le prime produzioni di un modello più economico a giugno, con una produzione in serie prevista per la seconda metà del 2025".

Il produttore di veicoli elettrici ha annunciato un utile rettificato di 40 centesimi per azione, nel secondo trimestre, in linea con le aspettative degli analisti, secondo FactSet, e rispetto a un utile per azione rettificato di 52 centesimi registrato nello stesso trimestre dell'anno precedente. Il fatturato si è attestato a 22,50 miliardi di dollari, contro attese per 22,28 miliardi di dollari. Nello stesso trimestre dell'anno precedente, Tesla aveva registrato un fatturato di 25,50 miliardi di dollari. Il margine lordo, un indicatore di redditività attentamente monitorato, si è attestato al 17,2% nel secondo trimestre, in calo rispetto al 18% dell'anno precedente, ma in aumento rispetto al 16,3% del primo trimestre. L'utile lordo è stato di 3,88 miliardi di dollari, in calo del 15,3% rispetto all'anno precedente, ma in miglioramento del 23% rispetto allo scorso trimestre, mentre il fatturato è diminuito dell'11,8% rispetto allo scorso anno, ma è aumentato del 16,3% rispetto allo scorso trimestre.