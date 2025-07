Tesla, il titolo cresce a Wall Street +2,8% nonostante vendite in forte calo per II trimestre di fila (-13%)

Il titolo di Tesla è in rialzo del 2,8%, nonostante le vendite globali della società di auto elettriche siano crollate per il secondo trimestre consecutivo, lasciando la casa automobilistica in una situazione di stallo. L'azienda ha consegnato 384.122 veicoli negli ultimi tre mesi, in calo del 13% rispetto all'anno precedente. Tesla ora deve colmare un deficit di quasi 110.000 auto nella seconda metà dell'anno per tornare a crescere, quest'anno. Le vendite sono comunque riuscite a superare le stime degli analisti più pessimisti, che prevedevano un calo di oltre il 20%.

Questi dati contraddicono Elon Musk, che aveva detto, a metà maggio, che Tesla si era ripresa dal crollo dell'inizio dell'anno, causato in parte dalla sua partecipazione all'amministrazione Trump. Le vendite potrebbero ulteriormente peggiorare verso la fine dell'anno, se il Congresso statunitense approverà la maxi legge di bilancio del presidente, che eliminerebbe i crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici. La maggior parte degli analisti ora prevede che Tesla registri il secondo calo annuale consecutivo di vendite. Gli analisti intervistati da Bloomberg prevedono in media che l'azienda consegnerà circa 1,65 milioni di veicoli nel 2025, con un calo di circa l'8% rispetto agli 1,79 milioni dell'anno scorso.