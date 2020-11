Tesla tocca nuovo record a Wall Street: titolo a 507,76 dollari. In un anno ha guadagnato il 600%

NEW YORK - Il titolo di tesla ha toccato brevemente i 507,76 dollari, un Record. Due giorni fa, l’annuncio che il titolo della società di auto elettriche sarà quotato sullo S&P 500 dal 21 dicembre; così, martedì ha chiuso in rialzo dell’8,21%, ieri ha aggiunto il 10,2%. In questo momento, il titolo è scambiato a 504,038 dollari, in rialzo del 3,58% sull’ultima chiusura. Dall’inizio dell’anno, ha guadagnato più del 500%, rispetto a un anno fa più del 600%. Il titolo potrebbe registrare la miglior settimana da quella terminata il 21 agosto, prima dello split azionario 4x1 operativo dal 31 agosto.