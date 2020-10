Tesla, utile raddoppiato in un anno, a Wall Street il titolo vola. Ricavi per 8,77 mld di dollari nel terzo trimestre

NEW YORK - Tesla batte le attese di Wall Street e nel terzo trimestre fa registrare entrate per 8,77 miliardi di dollari contro gli 8,36 miliardi di dollari previsti. L’utile netto ammonta a 331 milioni di dollari. Il titolo del gruppo di Elon Musk vola oltre il 3% nelle contrattazioni after hours. L’utile di Tesla è dunque più che raddoppiato dai 143 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, con le entrate aumentate del 40%. Il gruppo prevede di consegnare almeno 500 mila auto elettriche quest’anno, di cui 193 mila consegnate nell’ultimo trimestre. «Vediamo continuare a crescere l’interesse nelle nostre auto e nei nostri prodotti e siamo concentrati sulla prossima fase della nostra crescita», afferma Tesla in una lettera agli azionisti.