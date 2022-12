Tesla verso il peggior anno della sua storia. Il titolo a Wall Street ha perso il 70% dal picco di novembre 2021

NEW YORK - Tesla si avvia a chiudere il peggiore anno della sua storia, in quella che è una brusca inversione di rotta per quella che era la casa automobilistica che valeva fino a poco fa di più al mondo. Con Elon Musk distratto da Twitter e gli investitori preoccupati dall’indebolimento della domanda per le auto elettriche, i titoli di Tesla a Wall Street hanno perso il 70% del loro valore dal picco del novembre 2021. Tesla archivia la sua peggiore settimana dal marzo 2020 a Wall Street bruciando 85 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Nelle ultime cinque sedute i titoli hanno perso il 18% facendo scendere il valore del colosso delle auto elettriche sotto i 400 miliardi a fronte dei 1.200 miliardi di inizio anno. A spingere al ribasso i titoli sono i timori degli investitori sulle prospettive di Tesla mentre Elon Musk è alla guida di Twitter.