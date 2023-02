Tesla, vittoria di Musk in tribunale sul tweet relativo al delisting del 2018. Verdetto giuria: non ha ingannato investitori

NEW YORK - Elon Musk non ha ingannato gli investitori con il tweet del 2018 in cui parlava del delisting di Tesla a 420 dollari per azione grazie a «finanziamenti garantiti». Dopo solo due ore di camera di consiglio una giuria di San Francisco ha dato ragione al miliardario, regalandogli un’importante vittoria che allenta la pressione e forse anche le critiche. Secondo i nove giurati, gli investitori che accusavano Musk di aver causato miliardi di dollari di perdite con il suo cinguettio non sono riusciti a dimostrare la loro tesi. «Grazie al cielo il buon senso ha prevalso», ha commentato a caldo Musk dopo il verdetto che, per lui, ha il sapore della rivincita. A dispetto delle indicazioni dei suoi legali, infatti, il miliardario aveva spinto per andare a processo mostrandosi sicuro delle sue ragioni. Eppure il caso non era apparso così scontato in suo favore, anzi molto osservatori ritenevano al termine della presentazione delle argomentazioni finali che Musk fosse in una posizione di svantaggio.

«Questo caso è per vedere se le regole che si applicano a tutti sono valide anche per Elon Musk. Ha pubblicato tweet che erano falsi, ignorando in modo sconsiderato la realtà. Quei tweet hanno causato danni agli investitori, molti danni. Tutti gli occhi di Corporate America sono puntati qui», ha detto l’avvocato dell’accusa Nicholas Porritt, nel corso della sua arringa finale. Al processo Musk ha testimoniato per diversi giorni. «Sono accusato di frode, è scandaloso», ha detto il miliardario difendendosi dalle accuse. Poi ha spiegato spiega che il cinguettio non era uno scherzo in quanto aveva avuto contatti con il fondo saudita Pif ed era convinto che l’accordo per i finanziamenti per il delisting di Tesla fosse «cosa fatta». Con il tweet, ha aggiunto, voleva assicurarsi che gli investitori fossero al corrente dei piani per Tesla. Il suo cinguettio espose i titoli Tesla a enormi fluttuazioni, vere montagne russe, che costrinsero il Nasdaq a sospenderli per l’eccessiva volatilità. Nel giorno del tweet, il 7 agosto del 2018, le Tesla volarono fino a 379,57 dollari per poi crollare a 305,50, un livello che escludeva chiaramente un delisting.

Per Musk la vittoria è una boccata di ossigeno in quanto risolve uno dei tanti contenziosi che ha in corso e non richiede spese miliardarie. In caso di sconfitta gli analisti avevano infatti stimato che Musk e Tesla avrebbero dovuto pagare fra i 6 e i 12 miliardi di dollari in danni, aumentando di fatto la pressione già alta sul colosso delle auto elettriche da quando Musk ha acquistato Twitter e si è ‘distrattò dall’andamento della società. Critiche hanno risposto però i fatti: Tesla ha chiuso il quarto trimestre con un utile record e ricavi in salita. E secondo il miliardario potrebbe produrre fino a 2 milioni di auto quest’anno.