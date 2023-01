Tesla vola a +10,7% in avvio di Wall Street dopo ricavi record e utili sopra le attese

NEW YORK - Il titolo di Tesla guadagna il 10,7% in avvio ed è il migliore sul Nasdaq, dopo la trimestrale pubblicata ieri, da cui sono emersi ricavi record e utili sopra le attese per la società di auto elettriche. Registrato un profitto di quasi 3,7 miliardi di dollari, in rialzo del 59% rispetto a un anno prima ma leggermente sotto le stime di 3,8 miliardi. L’utile adjusted per azione è stato di 1,19 dollari, contro l’1,13 dollari del consensus, su ricavi di 24,32 miliardi di dollari, superiori ai 24,16 miliardi delle attese e in aumento del 37% rispetto a un anno prima.

Nello stesso trimestre del 2021, aveva registrato ricavi di 17,72 miliardi e un utile adjusted per azione di 2,52 dollari. I ricavi nel settore automotive sono stati di 21,3 miliardi, in rialzo del 33% rispetto a un anno prima. Il margine lordo nell’automotive è stato del 25,9%, il più basso negli ultimi cinque trimestri. Nel trimestre concluso il 31 dicembre, Tesla ha consegnato 405.278 veicoli e ne ha prodotti 439.701. Nell’intero 2022, sono stati consegnati circa 1,31 milioni di veicoli, un record per Tesla, grazie all’inizio della produzione nelle sue nuove fabbriche di Austin, in Texas (Stati Uniti), e nel Brandeburgo, in Germania.