Tesla vola a Wall Street con richiesta frazionamento azionario. Musk pensa a un nuovo social e rivela di essere positivo al Covid

NEW YORK - La pausa della produzione a Shanghai in seguito al lockdown da Covid non ferma la corsa di Tesla. Il colosso delle auto elettriche vola a Wall Street dopo aver annunciato di voler chiedere l’autorizzazione ai suoi investitori per procedere un nuovo frazionamento azionario, il secondo in due anni, per distribuire un dividendo in titoli. Una richiesta che piace e consente a Tesla di arrivare a guadagnare in Borsa fino all’8,5%, facendo passare sotto traccia la nuova idea di Elon Musk, quella di creare una nuova piattaforma social. Per anni amante di Twitter, il miliardario visionario di recente ha criticato la società che cinguetta aprendo una «seria» valutazione all’ipotesi di una nuova piattaforma. «La libertà di parola è essenziale al funzionamento della democrazia», ha cinguettato Musk allegando al suo tweet un sondaggio dal quale emerge come il 70% di chi ha risposto non ritiene che Twitter aderisca rigorosamente ai principi della libertà di espressione.

«Dato che è de facto una piazza pubblica, non aderire ai principi mette fondamentalmente a rischio la democrazia», ha aggiunto Musk annunciando proprio su Twitter di essere nuovamente positivo al Covid. «È il virus di Teseo. Quanto geni bisogna cambiare prima che non sia più Covid-19. Suppongo di averlo nuovamente, ma quasi senza sintomi». Il rapporto di amore-odio di Musk con la società che cinguetta non è nuovo. Per anni il patron di Tesla ha usato la piattaforma come suo mezzo privilegiato, incappando in non poche grane anche legali. Problemi che, comunque, non sono riusciti a frenare Tesla che nell’ultimo anno è salita a Wall Street del 60%, pur essendo in calo quest’anno del 4% in seguito alla volatilità del mercato legata all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.