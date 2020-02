Tesla vola a Wall Street, titolo sale del 20%. Spinge revisione al rialzo prezzo riferimento da parte analisti

NEW YORK - Tesla vola a Wall Street, dove arriva a guadagnare il 20%, in quella che si sta rivelando la sua migliore seduta dal 2013. A spingere le quotazioni del colosso delle auto elettriche è Argus Research, che ha rivisto al rialzo il prezzo di riferimento a 808 dollari dai precedenti 556 dollari. Dall’inizio dell’anno i titoli Tesla sono in rialzo del 70%.