Tesla vola a Wall Street +6,4% dopo il rialzo del rating di Moody’s

NEW YORK - Il titolo di Tesla è in rialzo del 6,4%, dopo che il suo rating sul lungo periodo è stato alzato da Ba1 a Baa3 da Moody’s Investors Service. Moody’s ha detto di aspettarsi che Tesla «resti uno dei principali produttori di veicoli elettrici, con una presenza globale in espansione e una profittabilità molto alta». Moody’s prevede che Tesla consegni quasi 1,8 milioni di veicoli nel 2023, pari a un aumento del 34% dal 2022 e quasi del 100% rispetto al 2021. Dall’inizio dell’anno, il titolo di Tesla guadagna quasi il 55%, grazie agli sconti praticati sulle vetture, agli utili sopra le stime e ai ricavi record dell’ultimo trimestre e alle riaperture in Cina, che hanno permesso di aumentare la produzione.