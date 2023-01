Tesla vuole entrare nel mercato turco. Delegazione da Ankara visita stabilimenti nella Silicon Valley

ISTANBUL - Tesla «vuole entrare nel mercato turco». Lo ha affermato il ministro dell’Industria e della Tecnologia di Ankara Mustafa Varank durante una visita nello stabilimento dell’azienda di Elon Musk a Fremont in California, come riporta Sabah. «Per loro è importante entrare nel (nostro) mercato ma noi riteniamo di maggiore importanza i loro investimenti a livello tecnologico e di produzione e su questo abbiamo avanzato le nostre proposte», ha aggiunto Varank facendo sapere che «il negoziato andrà avanti in futuro», che «sono in corso attività riguardo alla realizzazione di stazioni per la ricarica» delle automobili in territorio turco e che attualmente Tesla ha già dei fornitori dalla Turchia.

L’amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel 2017 ad Ankara. All’epoca, la stampa locale aveva parlato di una possibile collaborazione per lo sviluppo di un’auto elettrica turca ma negli anni successivi il progetto è sfumato e la Turchia ha sviluppato autonomamente un’automobile elettrica, denominata Togg, che nei mesi scorsi è stata presentata e si prevede che tra marzo ed aprile possano essere avviate le vendite su larga scala. Un’altra azienda fondata e diretta da Musk, Space X, collabora direttamente con Ankara per il lancio di satelliti nello spazio.