Nuovo assetto azionario e di vertice per ART Group, l'ecosistema tecnologico umbro specializzato in sistemi elettronici avanzati, infotainment e connettività per l'automotive di lusso, l'aerospazio e la difesa. Theorikon Industrial Fund — il fondo di private equity lussemburghese fondato e guidato da Alessandro Alunni Bravi — insieme a Square Capital Club (l'iniziativa di club deal promossa da Deutsche Bank e guidata da Luca Morandi), ha perfezionato l'acquisizione della maggioranza del gruppo con sede a Passignano sul Trasimeno (Perugia).

L'operazione ha previsto la cessione del 100% del capitale da parte dei precedenti soci: The Equity Club (TEC), che deteneva il 95%, e Avio S.p.A., titolare del restante 5%. Se The Equity Club esce dall'azionariato dopo aver accompagnato la crescita della società e due acquisizioni strategiche, Avio ha scelto di reinvestire nel progetto, confermando il proprio ruolo di partner industriale strategico per lo sviluppo nei comparti aerospazio e difesa. Al riassetto partecipa anche il management team.

La nuova governance: Profumo alla Presidenza, confermato Ortix. Il riassetto azionario si accompagna a un rafforzamento della governance. Alessandro Profumo assumerà la carica di Presidente di ART Group alla guida di un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da profili di esperienza internazionale, mentre Francesco Ortix è stato confermato nel ruolo di Group CEO per garantire continuità operativa e strategica al piano industriale.

«Investiamo in ART Group perché crediamo nella qualità delle sue persone e nelle competenze tecnologiche che ha costruito nel tempo», ha dichiarato Alessandro Alunni Bravi, Founder e Managing Partner di Theorikon. «Il nostro compito come azionista di maggioranza è mettere al servizio di Francesco Ortix e del suo team l'esperienza maturata nel motorsport e nel settore tecnologico, accompagnandone l'espansione internazionale anche attraverso acquisizioni mirate». Sulla stessa linea Luca Morandi, Head of Square Capital Club (per cui ART rappresenta il terzo investimento dal lancio dopo Millefili e NewTrendUp), che ha sottolineato l'obiettivo di sostenere un percorso selettivo di crescita per linee esterne e l'ingresso in nuovi mercati.

Le direttrici di crescita: lusso, difesa e agritech. Nata dall'esperienza nell'elettronica per il motorsport, ART Group oggi presidia l'intera catena del valore del dato attraverso quattro aree chiave: ART Advanced Solution (cockpit digitali e infotainment per le auto di lusso e supersportive), il laboratorio accreditato MATE, MAE Elettronica (acquisita di recente e attiva nell'elettronica per motocicli) e la divisione Aerospace & Defence.

Con il supporto dei nuovi azionisti, il gruppo punta ora a consolidare lo sviluppo delle piattaforme proprietarie di software e connettività, ampliando il portafoglio clienti internazionale e spingendo su due direttrici emergenti ad alto potenziale: l'aerospazio-difesa, forte della sinergia con Avio, e l'agritech.

«L'ingresso di Theorikon e Square Capital Club, insieme alla permanenza di Avio nel capitale, apre oggi un nuovo capitolo, mettendo al nostro fianco partner che condividono la nostra ambizione di costruire un gruppo tecnologico sempre più internazionale», ha commentato il CEO Francesco Ortix.