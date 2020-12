Thorel (Psa Italia): «Consolidamento settore benvenuto. Con incentivi ed un piano a lungo termine del governo 2021 positivo»

MILANO - Il mondo dell’ auto a livello globale “sta attraversando una transizione storica, anche per quanto riguarda l’automazione e la transizione energetica, e servono investimenti importanti”. Investimenti che, come ha spiegato Gaetano Thorel, amministratore delegato Groupe Psa Italia, non tutti i gruppi sono in grado di sostenere, ma “questo non vuol dire che alcuni gruppi spariranno, ma che ci sarà del consolidamento che, se fatto con lo spirito giusto per migliorare la mobilità in ottica sostenibile, è il benvenuto”. Parlando durante l’Automotive Webinar sulla mobilità organizzata da #ForumAutoMotive, Thorel ha detto che ‘ci sono esempi molto positivi e, dal punto di vista dell’industry che è molto capital intensive, il consolidamento non è solo una cosa giusta ma auspicabilè.

Il tema del consolidamento dell’automotive si pone soprattutto alla luce di un 2020 molto difficile per il settore, messo a dura prova dalle ricadute della pandemia di coronavirus sull’economia e, quindi, sulla domanda. ‘Il 2020 è un anno difficilissimo, che si chiuderà con un risultato drammatico. Se però il Governo ascolta, e abbiamo visto i risultati a settembre-ottobre con il supporto degli incentivi, possiamo avere un 2021 positivò, ha detto Thorel, ricordando che, per quanto riguarda Psa, ‘c’è un progetto e un piano di crescità e ‘se il legislatore aiuta l’industry, il 2021 può essere un anno positivò. L’appello al Governo è dunque proseguire con gli incentivi, in un’ottica di lungo termine: ‘Speriamo che qualcosa si muova nel 2021, spero che il Governo si renda conto che fare un piano triennale o quinquennale sullo svecchiamento del parco auto vuol dire darsi un obiettivo strategico e forse prima o poi ci si arriva. Mi auguro che il Governo capiscà, ha detto.