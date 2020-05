Thorel (PSA): « Per ripartire serve incentivare acquisti. Ricetta anti-crisi post Covid, aiuti a privati e aziende»

ROMA - La riapertura dei concessionari predisposta nella Fase 2 dovrà essere necessariamente accompagnata da una serie di interventi di incentivazione e sostegno all'acquisto che possano coinvolgere i privati così come le aziende, senza tralasciare il comparto dei veicoli commerciali.

Commenta così la ripartenza del settore automotive dopo la fase di lockdown per pandemia da Covid-19, il direttore generale di Psa Italia, Gaetano Thorel. "Abbiamo vissuto una cinquantina di giorni inediti dove tutto si è fermato ed ora il 'costo' di questo lockdown è sotto gli occhi di tutti. Non possiamo trascurare il danno arrecato ad un settore come quello dell'automotive che conta 1.600 aziende e che nel mese scorso ha venduto appena 4.200 auto contro le 175mila dello stesso mese nel 2019. Si capisce chiaramente cosa vuol dire dal punto di vista dell'impatto sociale ed economico". Obiettivo comune, adesso, è la ripresa nel breve termine attraverso una serie di misure che possano 'arginare' i danni.

"Con Unrae e Federauto abbiamo avanzato una serie di proposte al Governo a partire dalla sfera dei privati incentivando la rottamazione delle auto per lo svecchiamento del parco circolante - dice Thorel - composto da circa 13 milioni di vetture (su 39 milioni) che risultano 'maggiorenni'. Si propone così di estendere gli incentivi fino a 95 grammi CO2, in questa direzione abbiamo chiesto anche un contribuito per lo stock in quanto le vetture nei magazzini sono le prime a dover essere movimentate. Parliamo di auto Euro6, Euro6.2 ed Euro 6d assolutamente pulite che potrebbero apportare un contribuito all'ambiente e al portafogli". Le altre due misure riguardano l'allineamento della fiscalizzazione delle auto ai mercati europei più evoluti, con l'innalzamento del valore dell'auto detraibile per stimolare il ricambio del parco aziendale e misure sui veicoli commerciali per quanto riguarda credito di imposta per le aziende.