Tianshu Xin, Ceo di Leapmotor International: «Ottimo debutto in Europa. Il 2026, sarà un anno incentrato sull'accelerazione»

Per Leapmotor International il 2025 è stato il primo anno intero di presenza in Europa (tramite la joint venture con Stellantis avviata nell'autunno 2024) ed "è stato un buon anno e il 2026 potrà essere ancora migliore". Lo ha detto Tianshu Xin, Ceo di Leapmotor International, a margine del Salone dell'Auto di Bruxelles, sottolineando che "abbiamo iniziato il nostro viaggio in Europa, in soli dodici mesi, Leapmotor ha lanciato tre modelli, ha aperto più di 800 punti vendita e ha immatricolato oltre 35.000 veicoli. Questi traguardi hanno posto le basi per il 2026, un anno incentrato sull'accelerazione". L'Europa, ha detto il Ceo, è "il cuore dell'espansione, mi aspetto un'ulteriore crescita di volumi e quota di mercato. Siamo ancora nelle fasi iniziali, credo che abbiamo le fondamenta giuste, l'infrastruttura e i prodotti giusti. Credo che abbiamo un'opportunità per crescere".

Grazie alla partnership strategica con Stellantis, "Leapmotor sta accelerando la sua crescita internazionale in quattro continenti ed è ora presente in oltre 40 mercati con una rete globale che conta quasi 1.700 punti vendita e assistenza", ha detto Tianshu Xin, spiegando che "le nostre ambizioni globali si basano su qualità e coerenza rigorose. Ogni prodotto Leapmotor è concepito, progettato, fabbricato e distribuito con un obiettivo chiaro: fornire veicoli eccellenti e di alta qualità a un prezzo accessibile”. A Bruxelles Leapotor ha presentato per la prima volta in Europa la B03X, sviluppata su una nuova piattaforma globale, e la B05, che completa il portafoglio nel segmento C, e ha annunciato che la B10 Hybrid EV, alimentata dalla tecnologia range extender (Reev), entra nel mercato europeo.