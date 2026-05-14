Tiraboschi (Brembo): «Norme Ue rendono settore auto non attraente per produrre. Avanti su investimenti in tecnologia, chiamati a innovare»

L’automotive "è sotto pressione da tempo e lo è in particolare in Europa, dove è sempre stata la spina dorsale dell'industria del nostro continente, è l'industria che ha creato più valore, quella che ha più brevetti registrati ogni anno, è l'industria che ogni anno spende oltre 30 miliardi di euro in ricerca e sviluppo". Lo ha detto Matteo Tiraboschi presidente esecutivo di Brembo, intervenendo al Sustainable Economy Forum in corso a San Patrignano. "La normativa europea che spinge e che obbliga tutti i costruttori ad andare verso l'elettrificazione e impone nel 2035 solo produzione di auto elettriche, chiaramente sta in qualche modo creando delle condizioni per far sì che l'Europa non sia più industrialmente attraente e competitiva per produrre auto.

Quando parlo di produzione di auto non parlo soltanto di chi fa auto complete, parlo di tutta la filiera e quindi tutta la componentistica", ha detto Tiraboschi, sottolineando che "perdere questa industria credo che per l'Europa sia un errore fatale, un errore mortale. Perché? Perché noi non abbiamo altre industrie importanti quanto le automotive". Infatti, negli Stati Uniti ci sono vari settori forti, "le Big Tech, che riescono a mettere a terra investimenti straordinari che in Europa non sono neanche minimamente immaginabili. La Cina dal punto di vista tecnologico ha raggiunto livelli straordinari. L’Europa rischia di rimanere schiacciata tra questi due colossi".

Quello del presidente esecutivo di Brembo "è un grido di dolore per un’Europa che deve compattarsi e deve capire che c'è un fronte comune che bisogna fare per riuscire a resistere non solo nell'industria dell'auto, ma in tutte le industrie partendo dalle tecnologie, per non rimanere schiacciati tra un'America strabordante e una Cina silenziosa che sta conquistando tutti i mercati in tutte le parti del pianeta".

Brembo ha "sempre investito in ricerca e sviluppo mediamente il doppio di quello che fanno i nostri competitor e quello che fa il nostro settore. E' chiaro che in una fase come questa ancora di più siamo chiamati a investire in tecnologia, proprio per riuscire a continuare a mantenere un gap tecnologico tra noi e i nostri competitor". Lo ha detto Matteo Tiraboschi presidente esecutivo di Brembo, intervenendo al Sustainable Economy Forum in corso a San Patrignano e sottolineando che "la digitalizzazione, il quantum, l'analisi dei dati, sono tutti elementi che ormai fanno parte del nostro discorrere quotidiano, proprio per poter continuare a essere state of the art, all'avanguardia, e poter implementare tutte le tecnologie possibili e accessibili il più velocemente possibile".

Tiraboschi ha ricordato che "la parte di innovazione e di ricerca che fanno i componentisti è nettamente superiore a quella che fanno le case auto, quindi siamo noi per primi a essere chiamati a innovare". Anche il tema della sostenibilità è "per noi importantissimo. La sostenibilità si può definire in diversi modi, oltre a quella ambientale, che è fondamentale, c'è quella sociale e la sostenibilità economica finanziaria di un'impresa. Se un'azienda non è sostenibile dal punto di vista economico-finanziario non ha le risorse per fare investimenti e per fare assunzioni, quindi è un elemento importantissimo come anche la sostenibilità sociale", ha detto.