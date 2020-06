Tobias Moers nuovo CEO di Aston Martin al posto di Andy Palmer

Tobias Moers è il nuovo amministratore delegato di Aston Martin Lagonda al posto di Andy Palmer che lascia l’azienda dopo 6 anni. Moers proviene da Daimler dove ricopriva la stessa posizione per AMG dal 2013 succedendo a Ola Källenius, attuale numero uno del gruppo tedesco che dallo stesso anno detiene anche il 5% di Aston Martin Lagonda fornendole sistemi elettrici e i motori V8 4 litri biturbo per la Vantage.

Per andare a condurre la factory di Gaydon, Palmer aveva lasciato la carica di numero uno di Nissan Europe (con altre numerose cariche a livello globale) mettendo in piedi un piano di sviluppo prodotti che prevedeva la rinascita di Lagonda, ripensato come marchio elettrico di lusso elevato, un nuovo stabilimento a St Ethan nel Galles per la nuova gamma elettrica, la DBW primo suv del marchio, e una nuova generazione di sportive a motore centrale la cui capostipite è l’hypercar Valkyrie, sviluppata insieme alla Red Bull per il telaio e con la Williams per il motore V12 aspirato.

I programmi tuttavia hanno messo in crisi finanziaria Aston Martin dallo scorso anno. A gennaio in soccorso è arrivato il consorzio Yew Tree Overseas capeggiato dal miliardario canadese Lawrence Stroll che, insieme all’italo-svizzero Ernesto Bertarelli e a Toto Wolff, leader del team Mercedes di Formula 1, ha rilevato il 25%. Stroll ha dichiarato di voler portare avanti sostanzialmente il piano industriale delineato da Palmer, ma con un rallentamento dell’elettrico e confermando l’ingresso di Aston Martin in Formula 1 attraverso il team Racing Point nel quale corre anche il figlio Lance. Confermata anche la rinuncia al Wec con la Valkyrie nella classe LMH.

Moers, 54 anni, ha più di 25 anni di esperienza in ruoli manageriali all’interno di Daimler e, oltre ad essere il CEO di AMG, ne è anche responsabile dello sviluppo tecnico. È considerato colui che ha impresso il cambio di passo decisivo ad AMG che, sotto la sua gestione, ha raddoppiato la gamma prodotti e quadruplicato i volumi di vendita. Moers prenderà ufficialmente servizio nell’ufficio migliore di Gaydon il I agosto e fino ad allora l’Aston Martin Lagonda sarà condotta ad interim da Keith Stanton, vice presidente e responsabile delle operazioni produttive.

L’arrivo di Moers aumenta l’influenza di Mercedes su Aston Martin e porta importanti competenze sul piano dello sviluppo tecnico e del business. «Il consiglio di amministrazione ha deciso – ha commentato Lawrence Stroll – che era l’ora di una nuove conduzione per portare a compimento i nostri piani. A nome di tutti, voglio ringraziare Andy per il suo duro lavoro, l’impegno personale e la dedizione che ha dato ad Aston Martin Lagonda sin dal 2014». Moers ha ricordato di essere stato tra coloro che hanno curato la gestione dell’accordo tecnico tra AMG e Aston Martin e si è detto ottimista. «Credo che ci sia un’opportunità significativa per sfruttare i punti di forza del business – ha detto il manager tedesco – così da completare l’espansione programmata della gamma prodotti e il rafforzamento del brand».