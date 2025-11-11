Togg ora parla tedesco. Sbarca in Germania con il lancio della T10X e punta ai 2,4 milioni di turchi emigrati

Una scelta certamente non a caso. Infatti è più che giustificato il fatto che la turca Togg abbia scelto la Germania per far debuttare in Europa il suo suv elettrico made in Gemlik (la città sul Mar di Marmara) visto che secondo le ultime stime ci sono in quel Paese circa 2,4 milioni di turchi di cui circa 1,55 milioni hanno ancora la cittadinanza d'origine. Presentato in settembre alla IAA Mobility di Monaco, il Togg T10X sarò ora disponibile con due motorizzazioni e in quattro allestimenti, con prezzi a partire da 34.295 euro.

Il modello base ha due ruote motrici (le posteriori) collegate ad un'unità elettrica da 160 kW (corrispondenti a 218 Cv). Presente nell'offerta per la Germania anche un variante a trazione integrale che combina due motori elettrici per una potenza complessiva di 320 kW (435 Cv). Togg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu traducibile come Joint Venture Automobilistica Turca) e che è nata nel 2018 inizierà ad operare in Germania in questi giorni, con vendite on-line e assistenza presso uno dei tre centri di Berlino, Bottrop o Monaco di Baviera.