Tomasi Auto, eccellenza e crescita nel mercato auto. Nel 2024 oltre 17.500 veicoli venduti e fatturato di 296 milioni di euro

Nel panorama della vendita automobilistica, Tomasi Auto continua a distinguersi per dinamismo, visione strategica e risultati concreti. L’azienda, da sempre un riferimento nel settore, ha consolidato la sua posizione grazie a numeri impressionanti e a un’espansione costante.

Nel 2024, Tomasi Auto ha raggiunto un nuovo traguardo, con oltre 17.500 veicoli venduti e un fatturato che ha superato i 296 milioni di euro. Questa crescita la posiziona come una delle principali realtà indipendenti e multi-brand, con una proposta che spazia dalle auto usate certificate fino alle soluzioni di mobilità più innovative.

Con una disponibilità di oltre 4.000 veicoli in pronta consegna, Tomasi Auto offre un’ampia gamma di modelli, dai marchi più prestigiosi alle soluzioni più accessibili, garantendo sempre qualità e convenienza. Tomasi Auto, un percorso imprenditoriale vincente. La storia di Tomasi Auto ha inizio nel 1997, quando Giancarlo e Franco Tomasi fondano l’azienda con un obiettivo chiaro: creare una realtà solida, basata su fiducia, trasparenza e innovazione.

Oggi, la sede principale di Guidizzolo (MN) si sviluppa su 26.800 metri quadri, con una capacità di 1.680 posti auto. Nel tempo, il Gruppo ha ampliato la sua rete, aprendo nuovi centri a Milano, Verona e Roma, per avvicinarsi sempre di più ai clienti e offrire un servizio efficiente. Un tassello chiave di questa crescita è stata l’apertura della nuova sede di Roma, situata in una posizione strategica sul Grande Raccordo Anulare, nei pressi dell’uscita 33 al km 65. Un hub moderno e innovativo, progettato per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia e diversificata.

Innovazione, qualità e servizio al cliente. Alla guida dell’azienda ci sono ancora oggi Giancarlo e Franco Tomasi, che con esperienza e passione continuano a sviluppare il business con una visione orientata al futuro. L’offerta di Tomasi Auto non si limita alla vendita di veicoli nuovi, ma comprende anche una selezione di auto usate garantite e rigenerate, rispondendo così alle esigenze di chi cerca affidabilità e convenienza. Con una crescita costante e una strategia focalizzata sulla soddisfazione del cliente, Tomasi Auto si conferma come un punto di riferimento nel settore automobilistico italiano, pronto ad affrontare nuove sfide con solidità e innovazione.