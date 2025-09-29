​Tomasi Auto, l'usato di qualità strategia vincente: un nuovo showroom aperto a Milano

Di fronte a un mercato che soffre il crescente divario tra l’andamento dei prezzi delle vetture nuove, cresciuti del 35% dal 2018 nei segmenti B e C che ne costituiscono l’ossatura, e l’aumento ben più contenuto (+8%) dei salari medi, l’usato – purché di qualità – può rivelarsi un efficace ricetta per conciliare le esigenze dei consumatori con quelle degli operatori del settore.

Ed è stato proprio uno tra i più qualificati esponenti della categoria, il gruppo Tomasi Auto che ha chiuso il 2024 con 17.500 veicoli venduti e un fatturato prossimo ai 300 milioni di euro, ad affrontare l’argomento in occasione dell’inaugurazione del nuovo showroom milanese. Nel suo intervento, l’amministratore delegato Franco Tomasi ha sottolineato come oggi per acquistare un’auto occorrano in media 7,7 stipendi, rispetto ai 4,7 che bastavano nel 2015. Per dare ulteriore peso a questa affermazione, ha ricordato come attualmente sul mercato italiano sia disponibile un unico modello con un listino inferiore ai 15.000 euro.

A tutelare la qualità garantita al cliente di una vettura di seconda mano provvede l’attività del CdR, il Centro di Ripristino interno che rappresenta una soluzione unica nel panorama italiano e che, analizzando in profondità oltre 700 veicoli al mese, è in grado di valutare lo “stato di salute” di ogni mezzo, certificandolo con inattaccabile credibilità grazie all’assoluta indipendenza dalle case automobilistiche che l’azienda rivendica con orgoglio. Lo stesso con cui Tomasi Auto sottolinea l’aspetto sociale di un’attività fortemente impegnata a orientare la clientela verso una mobilità sempre più sostenibile. Una missione il cui successo trova conferma nei numeri, che nei primi otto mesi di quest’anno certificano una crescita del 19% nelle vendite di auto elettriche e del 12% nel caso di quelle ibride.