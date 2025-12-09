Torino si candida a città pilota in Europa per la guida autonoma. Giovedì prossimo a Bruxelles sarà presentato il dossier

Torino si propone città laboratorio in Europa per la sperimentazione della guida autonoma. Per questo giovedì a Bruxelles il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presenteranno la candidatura di Torino come una delle città pilota alla Commissione Ue. A confermare l’appuntamento istituzionale in Europa è stato il primo cittadino del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, intervenendo questa mattina nel consueto appuntamento radiofonico del martedì.

“Torino - ha spiegato il sindaco - è stata una delle città che prima di altre ha iniziato a ragionare sul tema della guida autonoma e ha tutte le caratteristiche per essere una città laboratorio che possa acquisire i finanziamenti della Commissione Europea per finanziare questo tipo di sperimentazione che porta con sé anche investimenti importanti per le nostre imprese, per le nostre startup che lavorano nel campo e nel settore”. “Penso questo sia potrebbe essere davvero una cosa una cosa buona - ha aggiunto Lo Russo - dunque giovedì mattina saremo insieme con il presidente Cirio per presentare questo dossier alla Commissione convinti che quando si tratta di presentarci sugli scenari nazionali e internazionali il lavorare insieme riesce magari a portare risultati migliori e più efficacemente”.