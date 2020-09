Total compra da Bollorè Blu Point London, la più grande rete di ricarica per auto elettriche della City

LONDRA - La compagnia petrolifera francese Total ha raggiunto un accordo con Bolloré Group per l’acquisizione di Blue Point London, che assumerà la gestione e le operazioni di Source London, la più grande rete di ricarica per auto elettriche della capitale britannica, con oltre 1.600 punti di ricarica. «Combinando l’infrastruttura esistente con l’esperienza di Total nell’installazione, funzionamento e gestione delle reti di ricarica dei veicoli elettrici, stiamo entrando in una nuova fase e sostenendo l’espansione della mobilità elettrica a Londra», ha dichiarato Alexis Vovk, presidente del Marketing e dei Servizi di Total.

Insieme, Source London rappresenta oltre la metà dei punti di ricarica operativi a Londra. Total non ha specificato l’importo dell’operazione nella dichiarazione in cui ha riportato l’operazione. La società francese assicura che questa acquisizione «rafforza» la posizione di Total come «key player» nel segmento della mobilità elettrica in Europa. Total dispone già di reti di ricarica nell’area metropolitana di Amsterdam e nella regione di Bruxelles. L’obiettivo è quello di gestire più di 150.000 punti di ricarica nelle città europee entro il 2025. «In collaborazione con i nostri partner e le autorità locali, saremo in grado di soddisfare la forte crescita della domanda nei punti di ricarica e la necessità di nuove soluzioni di mobilità per gli utenti di Londra», ha aggiunto Vovk.