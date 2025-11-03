Toyota a quota 8,5% in Italia (a Roma è al 16%), a ottobre è il primo brand per vendite ai privati

Si chiude con un calo dello 0,6 per cento il mercato di ottobre (con complessive 125.826 vetture vendute) mentre scendono del 2,7% le consegne rispetto ai primi dieci mesi del 2024. Toyota con un totale di 10.728 unità raggiunge una quota dell'8,5% (+0,1pp rispetto allo scorso anno) confermandosi al primo posto tra gli importatori e anche al vertice della classifica delle vendite ai privati con 6.952 unità. Da inizio anno Toyota migliora complessivamente la sua quota, ora al 7,8% con un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto ai primi dieci mesi del 2024.

Nello stesso tempo Toyota consolida la leadership sul mercato Full Hybrid con un una quota del 44% e nel mercato elettrificato più ampio con una quota del 25% nel mese e da inizio anno, con ai primi tre posti i modelli trainanti del successo del 2025 Yaris Cross, Yaris e Toyota C-HR. Ad ottobre Yaris Cross diventa la seconda auto più venduta in Italia mentre cresce ancora la leadership di Toyota a livello locale. Ad ottobre Toyota è il primo brand in ben 5 Regioni - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Veneto mentre sono salite a 25 le città dove il marchio è in testa alle vendite: Roma (con la straordinaria quota del 16%), Milano, Firenze, Bologna, Verona, Prato, Bergamo, Cremona, Ferrara, Modena, Cagliari, Monza, Viterbo, Caserta, Sondrio, Reggio Calabria, Rimini, Novara, Trieste, Pavia, Padova, Pordenone, Varese, Venezia e Vercelli.