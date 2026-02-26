Toyota accelera a gennaio: vendite globali record: 822.577 veicoli (+4,7%). Trainano mercati Europa e Usa, nonostante i dazi di Trump

L'accelerazione della domanda in Europa e nel Nord America, malgrado le incertezze sulle politiche tariffarie dell'amministrazione Trump, fanno da traino alle vendite di Toyota nel primo mese dell'anno, aggiornando il record di sempre a livello globale. Secondo i dati resi noti dal primo produttore di automobili al mondo per volumi, in gennaio sono stati venduti 822.577 veicoli, con un più 4,7% su base annua. Nello specifico, in base alle aree geografiche, il Nord America ha chiuso a +7,5% con 205.582 unità, grazie al successo dei modelli Corolla e Camry. In Europa le consegne sono cresciute dell'11,5% a 104.725 unità, confermando una ripresa della domanda dal Vecchio Continente.

La produzione globale è invece scesa del 6%, comunica Toyota, a poco più di 735mila unità, segnale di possibili aggiustamenti nella catena di fornitura. Negli ultimi anni, nonostante le incertezze nel settore automotive sulla transizione verso la mobilità elettrica - e le tensioni commerciali che impattano sulle supply chain, Toyota ha confermato la strategia diversificata, puntando su ibrido plug-in e full hybrid come tecnologia ponte. La volatilità dei dazi per l'intero comparto, tuttavia, resta un fattore di rischio per le proiezioni 2026.