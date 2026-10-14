Toyota accelera su sviluppo motori ibridi e plug-in di nuova generazione per diversificare la spinta globale all'EV

Toyota intende accelerare sullo sviluppo dei motori di nuova generazione, puntando sulla propulsione ibrida invece di seguire la tendenza globale verso le auto elettriche. Lo scrive il quotidiano giapponese Asahi Shimbun, segnalando come il colosso automobilistico giapponese continui a considerare questi motori un pilastro della sua strategia «multi-pathway», progettandoli per veicoli a benzina, ibridi (HV) e ibridi plug-in (PHV). Nei laboratori dello stabilimento di Toyota, nella prefettura di Aichi, visitato dall'Asahi, i nuovi motori sono sottoposti a test continui. «Contribuiremo alla decarbonizzazione con motori completamente diversi», afferma Tomoyuki Noguchi, responsabile dello sviluppo dei motori a combustione. La caratteristica più distintiva è la dimensione rispetto ai modelli convenzionali, migliorando al contempo l'efficienza. La compattezza facilita cofani più bassi, con vantaggi aerodinamici e di stile, riducendo la resistenza e aumentando l'autonomia.

La ricerca nasce dai mutamenti del mercato che rimane ancora frammentato: se in Cina e in Europa la domanda si sposta verso gli EV, negli Stati Uniti restano popolari gli ibridi, mentre nei Paesi emergenti la domanda di auto a benzina rimane forte. Takashi Uehara, capo dell'unità powertrain, ha spiegato all'Asahi che un motore in grado di adattarsi a diverse fonti di alimentazione permetterebbe di usare la stessa linea produttiva per tipi diversi di vetture. Tra i primi a montarlo dovrebbe esserci la prossima Corolla, vettura chiave per la strategia globale. La concorrenza resta però agguerrita, dicono gli analisti, e la sfida con i costruttori cinesi, focalizzati sulle auto economiche, si intensificherà", osserva Hisashi Ando, della società di ricerca Fourin.

I marchi cinesi avanzano in Sud-Est asiatico, America Latina e Paesi del Golfo, mercati chiave anche per la Corolla, e puntano ormai anche su benzina e ibride. Il quotidiano segnala infine che lo sviluppo degli EV richiede investimenti enormi, e alcuni costruttori occidentali, così come la concorrente Honda, hanno registrato perdite rilevanti. In questo contesto Toyota «dovrà ricavare profitti da benzina e ibride per vendere veicoli EV, che non sono redditizi».