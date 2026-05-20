Toyota è il brand più desiderabile tra i dealer. È al primo posto nella classifica European Retailer Satisfaction.

Toyota conquista il primo posto nella classifica europea della soddisfazione dei concessionari automobilistici. Il risultato emerge dalla seconda edizione dell'European Automotive Retailer Satisfaction, lo studio internazionale presentato all'Automotive Dealer Day 2026 di Verona e realizzato da Quintegia in collaborazione con partner di settore nei principali mercati europei. Con un punteggio di 3,99 su 5, il marchio giapponese si è posizionato davanti a Dacia e BMW nella graduatoria che analizza il rapporto tra reti di vendita e Case automobilistiche in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Completano le prime cinque posizioni Mercedes-Benz e Renault. Il riconoscimento è stato ritirato da Alberto Santilli, amministratore delegato di Toyota Motor Italia, che ha sottolineato il valore strategico della relazione con la rete distributiva.

"È davvero un onore - ha commentato Santilli - ricevere, per il secondo anno consecutivo, questo prestigioso riconoscimento a livello europeo. Un risultato che per Toyota Italia assume un significato ancora più rilevante visto che la soddisfazione espressa dai concessionari italiani verso il nostro marchio è stata determinante». Santilli ha inoltre evidenziato come la collaborazione con i dealer rappresenti uno degli elementi centrali della strategia del gruppo. «In Toyota - ha spiegato Santilli - continuiamo a porre la rete al centro della nostra strategia: siamo convinti che solo attraverso una collaborazione solida e duratura con gli imprenditori, che rappresentano il nostro brand sul territorio, sia possibile raggiungere nuovi traguardi e rafforzare ulteriormente la fiducia dei clienti».

L'European Automotive Retailer Satisfaction nasce con l'obiettivo di confrontare il livello di soddisfazione delle reti distributive nei confronti delle case automobilistiche nei cinque maggiori mercati europei. Il progetto è stato sviluppato da Quintegia insieme a Mobilians per la Francia, Institut für Automobilwirtschaft per la Germania, Faconauto in Spagna e Nfda per il Regno Unito. L'analisi ha preso in esame 22 marchi automobilistici e oltre 50 parametri di valutazione per ciascun brand. I dati sono stati raccolti nel corso del 2025 attraverso oltre 5.500 questionari compilati dai concessionari europei.