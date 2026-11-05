Toyota alza le stime sui profitti a 22,6 miliardi di dollari, il titolo vola in Borsa (+15%). Ma prevede calo del profitto (-7,2%)

Toyota ha rivisto al rialzo le previsioni di profitto per l'intero anno, grazie alla forte domanda di veicoli ibridi e dalla debolezza dello yen, nonostante l'agguerrita concorrenza delle case automobilistiche cinesi. Per l'anno in corso, che si concluderà il 31 marzo 2027, l'azienda stima un utile netto di 3,57 trilioni di yen (22,6 miliardi di dollari), un dato superiore alla precedente previsione di 3,25 trilioni di yen formulata ad agosto. Ciononostante, la stima indica comunque un calo del profitto del 7,2% rispetto all'anno precedente.

Secondo l'azienda, le vendite si sono mantenute «resilienti», trainate dai veicoli ibridi - in particolare negli Stati Uniti - e dall'indebolimento dello yen, che quest'estate ha toccato il livello più basso degli ultimi quattro decenni. Sebbene la previsione sia risultata inferiore alle attese degli analisti interpellati da Bloomberg, il titolo Toyota ha registrato un balzo di oltre il 15% in seguito all'annuncio. L'azienda ha inoltre previsto un utile operativo di 3,9 trilioni di yen, rispetto alla stima precedente di 3,4 trilioni di yen.